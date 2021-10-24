شركة atlantica holding ترفع حصتها في سبيد ميديكال لأكثر من 5%

رنا ممدوح _ رفعت شركة atlantica holding INC حصتها في رأسمال شركة سبيد ميديكال لتصبح 5.0577% بدلا من 4.94%

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن atlantica holdings INC قامت بشراء عدد 1.261 مليون سهم من أسهم سبيد ميديكال مقابل 2.248 مليون جنيه.

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وبلغ متوسط سعر الشراء 1.7824 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

الجدير بالذكر أن محمود أحمد محمود لاشين رئيس مجلس إدارة الشركة يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية سبيد ميديكال بنسبة 27.015% وفقا لإفصاح هيكل المساهمين المرسل للبورصة 12 أكتوبر الجاري، يليه حازم فاروق الفار بنسبة 11.577%، ثم إسماعيل أحمد جاد إسماعيل بنسبة 6.617%.