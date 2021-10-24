- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ رفعت شركة atlantica holding INC حصتها في رأسمال شركة سبيد ميديكال لتصبح 5.0577% بدلا من 4.94%
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن atlantica holdings INC قامت بشراء عدد 1.261 مليون سهم من أسهم سبيد ميديكال مقابل 2.248 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر الشراء 1.7824 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن محمود أحمد محمود لاشين رئيس مجلس إدارة الشركة يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية سبيد ميديكال بنسبة 27.015% وفقا لإفصاح هيكل المساهمين المرسل للبورصة 12 أكتوبر الجاري، يليه حازم فاروق الفار بنسبة 11.577%، ثم إسماعيل أحمد جاد إسماعيل بنسبة 6.617%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة atlantica holding ترفع حصتها في سبيد ميديكال لأكثر من 5% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.