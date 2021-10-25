- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي – قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم الأحد، إن الديمقراطيين يقتربون من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن خطة شبكة الأمان الاجتماعي التي من شأنها أن تسمح لمشروع قانون البنية التحتية للحزبين بالمضي قدمًا.
وقالت بيلوسي: “لدينا 90% من مشروع القانون تمت الموافقة عليه وكتابته، لدينا فقط بعض القرارات الأخيرة التي يتعين اتخاذها”.
وعندما سُئلت عما إذا كان الديمقراطيون سيحصلون على صفقة بحلول الوقت الذي يغادر فيه الرئيس جو بايدن إلى أوروبا في نهاية الأسبوع ، بدت بيلوسي واثقة. قالت: “أعتقد أننا إلى حد كبير على شفا حفرة من ذلك”.
وعقد كبار الديمقراطيين سلسلة من المحادثات في الأيام الأخيرة بشأن التوقيع على خطة مترامية الأطراف للاستثمار في رعاية الأطفال والإجازة مدفوعة الأجر والتعليم والرعاية الصحية وسياسة المناخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكونجرس الأمريكي قريب من التوصل لاتفاق حول خطة الإنفاق الاجتماعي لبايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.