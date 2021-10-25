الكونجرس الأمريكي قريب من التوصل لاتفاق حول خطة الإنفاق الاجتماعي لبايدن

سي إن بي سي – قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم الأحد، إن الديمقراطيين يقتربون من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن خطة شبكة الأمان الاجتماعي التي من شأنها أن تسمح لمشروع قانون البنية التحتية للحزبين بالمضي قدمًا.

وقالت بيلوسي: “لدينا 90% من مشروع القانون تمت الموافقة عليه وكتابته، لدينا فقط بعض القرارات الأخيرة التي يتعين اتخاذها”.

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وعندما سُئلت عما إذا كان الديمقراطيون سيحصلون على صفقة بحلول الوقت الذي يغادر فيه الرئيس جو بايدن إلى أوروبا في نهاية الأسبوع ، بدت بيلوسي واثقة. قالت: “أعتقد أننا إلى حد كبير على شفا حفرة من ذلك”.

وعقد كبار الديمقراطيين سلسلة من المحادثات في الأيام الأخيرة بشأن التوقيع على خطة مترامية الأطراف للاستثمار في رعاية الأطفال والإجازة مدفوعة الأجر والتعليم والرعاية الصحية وسياسة المناخ.