مال وأعمال

هبوط الليرة التركية لمستوى قياسي جديد في التعاملات الآسيوية المبكرة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

– تراجعت الليرة التركية بأكثر من 1% وسجلت مستوى منخفضا قياسيا جديدا بلغ 9.74 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، على خلفية إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان طرد سفراء 10 دول.

وعادت الليرة التركية، مساء الأحد، لتسجل تقدما طفيفا بـ9.72، بعد أن سجلت الجمعة 9.5950.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

ووصلت الليرة لمستويات منخفضة قياسية الأسبوع الماضي بالفعل، بعد أن أعلن البنك المركزي المصري خفضا في سعر الفائدة بمئتي نقطة أساس على الرغم من تزايد التضخم.

وشكلت الخطوة صدمة وصفها خبراء اقتصاديون ونواب من المعارضة بأنها “متهورة”.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هبوط الليرة التركية لمستوى قياسي جديد في التعاملات الآسيوية المبكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا