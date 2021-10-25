مدينة نصر للإسكان والتعمير تستحوذ على منك للاستثمار العقاري وتعين عبد الله سلام عضوا منتدبا خلفا للهيتمي

أعلنت اليوم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أن مجلس إدارة الشركة اجتمع أمس الأحد ووافق علي تعيين المهندس عبد الله سلام عضو منتدب جديدا للشركة، كما وافق المجلس علي استحواذ شركة مدينة نصر على شركة منك للاستثمار العقاري من عائلة سلام.

تعتزم عائلة سلام برفع حصتها إلى حوالي 5% من “شركة مدينة نصر” بعد إتمام الصفقة.

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وبذلك ستكون عائلة سلام ثالث أكبر مساهمي “شركة مدينة نصر” بعد مجموعة BPE Partners حوالي (29%)، والشركة القابضة للتشييد والتعمير البالغة حوالي %15

ووفقا لبيان الشركة، شغل عبد الله سلام (42 سنة) منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لشركة منك للاستثمار العقاري التي شارك بتأسيسها في عام 2017ـ

وعلي مدي عشرين عام من الخبرة العملية، قام عبد الله سلام بالمشاركة في إدارة العديد من شركات عائلة سلام في قطاعات مختلفة (الصناعة، التجزئة، العقارات، التعليم). كما أنه عضوا بمجالس إدارات شركات SolarizEgypt, ، Namaa Minlo.

تخرج م. عبد الله سلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصص الهندسة الميكانيكية، كما أتم عدد من البرامج التنفيذية في التسويق واستراتيجيات الأعمال بجامعة هارفارد و Kellogg Business School of Northeastern University.

وكانت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أعلنت في 17 مايو الماضي عن تقدم أحمد الهيتمي باستقالته من مجلس الإدارة ومهام العضو المنتدب للتفرغ لإدارة الأعمال المملوكة لعائلته.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة حينها، أن الهيتمي سوف يستمر في العمل كمستشار لمجلس الإدارة حتى نهاية العام الجاري.

وذكرت أن مجلس الإدارة وافق على استقالة الهتيمي، وكلف المجلس رئيس مجلس الإدارة بالقيام بمهام العضو المنتدب ورئاسة اللجنة التنفيذية بالشركة لحين تعيين عضو منتدب جديد.