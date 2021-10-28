مال وأعمال

أرباح سابك السعودية تقفز 413% في الربع الثالث إلى 1.5 مليار دولار

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– أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك اليوم الخميس عن زيادة بواقع خمسة أمثال في أرباح الربع الثالث مشيرة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع.

وأعلنت شركة البتروكيماويات العملاقة أن أرباحها بعد خصم الضرائب بلغت 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار) ارتفاعا من 1.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها لم تبلغ متوسط تقديرات أربعة محللين جمعتها رفينيتيف عند 6.1 مليار ريال.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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