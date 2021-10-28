أرباح توتال الفرنسية تقفز إلى 4.77 مليار دولار بدعم تعافي أسعار الطاقة

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وكالات _ ارتفعت أرباح شركة توتال الفرنسية في الربع الثالث بأكثر من المتوقع، مما جعل منتج النفط والغاز الفرنسي آخر المستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي حين أن أزمة إمدادات الطاقة تعيث فسادًا في الاقتصاد الأوروبي، فإنها ترفع أرباح كبار المنتجين إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
وقالت شركة توتال لها في بيان اليوم الخميس، إن صافي الدخل المعدل ارتفع إلى 4.77 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، بزيادة بخمسة أضعاف من 848 مليون دولار في العام السابق. وتجاوز ذلك متوسط تقديرات المحللين البالغ 4.32 مليار دولار.
وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال في البيان: “أدى تعافي الاقتصاد العالمي، لا سيما في آسيا، إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد في الربع الثالث”.
وأشار إلى أن الشركة استفادت بشكل خاص من مكانتها كشركة رائدة على مستوى العالم في مجال الغاز الطبيعي المسال.
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