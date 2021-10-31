عاجل.. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ينهيان حرب الرسوم الجمركية

– اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إنهاء نزاع محتدم بشأن التعريفات الأمريكية للصلب والألومنيوم، التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018؛ وذلك في خطوة تستهدف إزالة التوتر في العلاقات عبر الأطلسي وتجنب حدوث تصاعد في الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة التجارة، جينا ريموندو، للصحفيين إن الصفقة ستبقي على تعريفات “القسم 232” الأمريكية بنسبة 25٪ على الصلب و 10٪ على الألومنيوم، بينما تسمح “بكميات محدودة” من المعادن التي ينتجها الاتحاد الأوروبي بدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.

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زيزيل الاتفاق مصدر الاحتكاك بين الحلفاء ويسمح لهم بالتركيز على التفاوض بشأن اتفاقية تجارة عالمية جديدة لمعالجة فائض الطاقة العالمية من الصلب والألومنيوم المتمركزة بشكل أساسي في الصين وتقليل انبعاثات الكربون من الصناعات.

وأكد رئيس التجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، الاتفاق، وكتب على تويتر: “لقد اتفقنا مع الولايات المتحدة على وقف النزاع التجاري وبدء التعاون بشأن ترتيب عالمي مستقبلي بشأن الصلب والألمنيوم المستدامين”.

وقال دومبروفسكيس إن بايدن ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سيعلنان عن الصفقة رسميًا يوم الأحد.

لم يحدد المسؤولون الأمريكيون حجم الصلب المعفى من الرسوم الجمركية المسموح بدخوله إلى الولايات المتحدة بموجب نظام حصص التعريفة الجمركية المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت مصادر مطلعة على الصفقة، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن الكميات السنوية التي تزيد عن 3.3 مليون طن ستخضع للتعريفات الجمركية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الصفقة تمنح عامين إضافيين من الوصول المعفى من الرسوم الجمركية فوق الحصة المخصصة لمنتجات الصلب في الاتحاد الأوروبي التي فازت باستثناءات وزارة التجارة في العام الماضي.

وتتطلب الاتفاقية إنتاج الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي بالكامل في الكتلة – وهو معيار يعرف باسم “الصهر والصب” – للتأهل لوضع الإعفاء من الرسوم الجمركية.

يهدف هذا الحكم إلى منع المعادن من الصين والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المعالجة بالحد الأدنى في أوروبا قبل التصدير إلى الولايات المتحدة.

وصدرت أوروبا حوالي 5 ملايين طن من الفولاذ سنويًا إلى الولايات المتحدة قبل أن يفرض ترامب التعريفات الجمركية على أسس الأمن القومي.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين، “إن اتفاق التفاوض في نهاية المطاف على ترتيب قائم على الكربون بشأن تجارة الصلب والألومنيوم يعالج كلا من فائض الإنتاج الصيني وكثافة الكربون في قطاع الصلب والألومنيوم”، وإنه يمكن حماية المناخ والعاملين في نفس الوقت.

وينظر إلى إنتاج الصلب في الولايات المتحدة، والذي يعتمد بشكل كبير على أفران القوس الكهربائي، على أنه يحتوي على انبعاثات كربونية أقل بكثير من أفران الصهر التي تعمل بوقود الفحم السائدة في الصين.

وسعى بايدن إلى إصلاح العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين في أعقاب رئاسة ترامب لمواجهة الممارسات الاقتصادية الصينية التي تقودها الدولة على نطاق أوسع والتي أدت إلى بناء بكين لقدرات هائلة في صناعة الصلب والتي أغرقت الأسواق العالمية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الصفقة ستلغي التعريفات الأوروبية الانتقامية ضد المنتجات الأمريكية بما في ذلك ويسكي بوربون ودراجات نارية هارلي ديفيدسون وقوارب بخارية كان من المقرر أن تتضاعف في الأول من ديسمبر.

وقال كريس سوونجر، رئيس مجلس المشروبات الكحولية المقطرة: “نهاية هذا الكابوس الطويل للتعريفة بات في الأفق لشركات التقطير الأمريكية، التي عانت من ثقل التعريفات والوباء”، وحث بريطانيا أيضًا على رفع تعريفة “الويسكي” الأمريكية.