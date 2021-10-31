وليد جمال الدين: 30% زيادة مرتقبة في أسعار الأسمنت والطوب والسيراميك

بكر بهجت _ قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن منتجات الحديد والأسمنت والسيراميك والطوب ستشهد زيادات كبيرة في أسعارها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك نتيجة طبيعية للتسعير الجديد الذي تم إقراره لبيع الغاز للقطاع الصناعي، موضحًا أن هناك قطاعات تعاني من أزمات يأتي في مقدمتها الأسمنت. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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