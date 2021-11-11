اقتصاد بريطانيا يخالف التوقعات وينمو 0.6% في سبتمبر

وكالات _ نما اقتصاد بريطانيا 0.6% في سبتمبر الماضي، فيما تعدلت التقديرات الخاصة بالأشهر السابقة انخفاضا. كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا إجماليا شهريا نمو الناتج المحلي بنسبة 0.4% لشهر سبتمبر. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي في يوليو انخفض بمقدار 0.2%، وهو انخفاض أكبر من الانخفاض المقدر سابقًا بنسبة 0.1%. بينما أظهر الإنتاج في أغسطس ارتفاعًا بنسبة 0.2% فقط، أضعف من 0.4% تم الإبلاغ عنها في الأصل.

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