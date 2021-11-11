الشمس للإسكان تحقق 74.3 مليون جنيه أرباحا خلال 9 أشهر

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رنا ممدوح _ تراجع صافي أرباح شركة الشمس للإسكان والتعمير إلى 74.253 مليون جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 106.669 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفضت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 174.113 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 224.699 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 144.995 مليون جنيه مقابل 195.263 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.41 جنيه مقابل 0.58 جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
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