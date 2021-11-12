هولندا تشهد إغلاق جزئي لمدة 3 أسابيع مع ارتفاع إصابات كورونا

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وكالات _ ستغلق الحانات والمطاعم مبكرا وستقام الفعاليات الرياضية بدون جمهور في إطار إغلاق جزئي لمدة ثلاثة أسابيع يُتوقع أن تعلن عنه السلطات في هولندا مساء اليوم الجمعة مع ارتفاع إصابات كورونا.
وبحسب هيئة الإذاعة الهولندية، فإن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ مساء غد السبت في محاولة لوقف زيادة في حالات الإصابة بكوفيد -19 التي سجلت رقما قياسيا أمس الخميس.
يذكر أن هذا هو أول إجراء من هذا القبيل في أوروبا الغربية منذ فصل الصيف.
وبموجب الإغلاق، ستحث السلطات المواطنين على العمل من المنزل قدر الإمكان، ولن يُسمح للجماهير بحضور الأحداث الرياضية في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك مباريات كرة القدم. وستبقى المدارس والمسارح ودور السينما مفتوحة.
وزادت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بشكل سريع في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 17.5 مليون نسمة بعد رفع إجراءات التباعد الاجتماعي في أواخر سبتمبر ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 16300 إصابة أمس الخميس.
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