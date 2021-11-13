محمد المكاوي رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة عامر جروب القابضة

دوت الخليج – اختار مجلس إدارة عامر جروب، اليوم بالتزكية، الدكتور محمد أحمد فؤاد المكاوي عضوا بمجلس الإدارة ورئيسا غير تنفيذي خلفًا لمنصور عامر، الذي تقدم باستقالته، اليوم.

وكان مجلس إدارة عامر جروب، قد اجتمع اليوم السبت، حيث قدم منصور عامر مؤسس المجموعة استقالته إلى المجلس، وأشار إلى أنه “يعتز بكونه أسس هذه المجموعة وأنطلق بها إلى مرحلة متقدمة ومستقرة، وأنه يشعر بأن الوقت قد حان لإتاحة الفرصة لقيادة جديدة للمجموعة تنطلق نحو تحقيق الإستراتيجية التنموية المتنوعة للمجموعة مدعوما بالقيادات الواعية والمتميزة بالمجموعة سواء بمجلس إدارة القابضة أو مجالس إدارات الشركات التابعة والرؤساء التنفيذيين بمختلف إدارات المجموعة”.

ووفق بيان المجموعة، جرى ترشيح الدكتور محمد المكاوي لعضوية المجلس، وقرر المجلس بالتزكية اختياره رئيسا غير تنفيذي لمجلس الإدارة خلفا لمنصور عامر، ووجه المجلس الشكر والتقدير لعامر مؤسس المجموعة والمستثمر الرئيسي بها لـ”دوره الملموس في إيصال المجموعة إلى مكانتها السوقية الحالية متمنيا له التوفيق”.

ولفت البيان إلى أن الدكتور محمد المكاوي الرئيس الجديد لمجموعة عامر جروب حاصل على الدكتوراه في إدارة المشروعات الهندسية سنة 1998 جامعة (U.S.A) George Washington وعمل بالولايات المتحدة الأمريكية 15 عاما في المجال التشييد خلال الفترة من 1983 – 1998.

وتقلد المكاوي عدة مناصب منها الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأغاخان ثم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية كايرو فستيفال سيتي (2008 – أبريل 2017) ثم تقلد عدة مواقع قيادية تنفيذية آخرها الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري.