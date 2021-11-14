شركة WebEngage تتوسع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

إسلام فضل _ أعلنت شركة WebEngage، نظام تشغيل احتفاظ متكامل، عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد عمليات ناجحة عبر آسيا لتلبية الطلب المتزايد الذي شهدته الشركة في المنطقة.

وأضافت الشىركة في بيان صادر اليوم الأحد، أنها قامت بتاسيس شركة التسويق الإلكتروني فريقاً محليًا مخصصًا للمبيعات وإدارة نجاح العملاء في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر.

وعملت الشركة على إقامة علاقات في المنطقة على مدى السنوات الثلاث الماضية وتخطط حالياً للاستثمار بفاعلية في بناء المجتمع ومبادرات التعليم والتدريب لبناء القدرات بين فرق العملاء في منطقة الشرق الأوسط. وتشمل المحفظة الإقليمية لشركة WebEngage قطاعات المؤسسات والشركات الناشئة مثل محلات eXtra وVezeeta وB.TECH وelmenus وAjmal Perfumes وJazeera Paints وWego وMakeMyTrip وغيرها.

من جهته قال أفليش سينغ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة WebEngage، إن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تشكل محوراً إستراتيجياً لشركة WebEngage ويمثل هذا نقطة تحول حاسمة في رحلتنا. مع وجود كميات كبيرة من بيانات العملاء والنمو الهائل على مدى السنوات القليلة الماضية، فإن أمام العملاء فرص هائلة وغير مسبوقة للمشاركة والاحتفاظ بقواعد عملائهم واستثمارها في الوقت الذي يعززون جهودهم للاستحواذ.

وأشار أن سر انجذاب عملائنا يكمن في تمكننا من إدارة نجاحنا بكفاءة عالية وكذلك خبرتنا في طرح الحلول المبتكرة، وشعرنا بأن هذا هو الوقت المناسب، خصوصاً وأننا قد تخطينا مرحلة الوباء تقريبًا، لتحقيق نمو مضاعف وتقديم كتب اللعب الفائزة من السفر والسياحة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية للعملاء في هذه المنطقة.

وشهدت محلات eXtra، علامة البيع بالتجزئة الأسرع نموًا في المملكة العربية السعودية، زيادة بنسبة 33٪ في عمليات الشراء من خلال حملات التخلي عن عربات التسوق التي أدت إلى زيادة الإيرادات بنسبة 21٪.

وقال شاهين رياض، رئيس المنتجات في eXtra، “يتيح لنا نظام تشغيل الحظ بالـ WebEngage، تقديم محتوى محلي على قنوات المشاركة المفضلة لدى المتسوق وخفض تكلفة الاتصال بشكل كبير.”

بالإضافة لذلك، شهدت Elmenus، منصة البحث عن الطعام المزدهرة في مصر، زيادة بنسبة 25٪ في عدد الطلبات المقدمة على التطبيق مع انخفاض بنسبة 32٪ في تكلفة الاتصال من خلال التفاعل متعدد القنوات. قال أمير علام، الرئيس التنفيذي لشركة Elmenus، “باستخدام WebEngage، تمكنَّا من تنفيذ مشاوير متعددة القنوات لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام عبر الأجهزة.”

كما يقود أيضاً جهود WebEngage في المنطقة أسوين رافي، مدير WebEngage لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة. وبصفته خبيرًا في تحديد مصادر جديدة للإيرادات وخلق القيمة، سيشرف رافي على نمو الشركة وتقدمها ومبادرات التعاون في مختلف القطاعات في جميع أنحاء المنطقة. ولا تزال خبرته العميقة في بلورة متطلبات العميل على شكل حلول تقنية وظيفية لتقديم التأثير تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز وقيادة أنشطة أعمال WebEngage.