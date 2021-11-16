طلبات تطلق مبادرة باترول لزيادة الثقافة المرورية الآمنة لطياري الدليفري

إسلام فضل- أطلقت شركة طلبات مصر مبادرة “طلبات باترول”؛ لزيادة الثقافة المرورية الآمنة لطياريها بأهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السلامة على الطرق الخارجية والداخلية، كجزء من تعزيز ثقافة “السلامة على الطرق”، وتقديم تجربة توصيل للعملاء فريدة من نوعها.

وقالت هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر، إن الشركة تؤمن بالقيادة الجيدة، والمحافظة بالاستمرار على حياة الركاب والنظام البيئي الذي يعملون فيه في قلب الأعمال.

وذكرت أن مبادرة “طلبات باترول” أتاحت اتخاذ خطوة أخرى نحو سلامة الركاب بالمجتمع، حيث تم اختيار مسؤولي “طلبات باترول” من أقدم وأفضل الطيارين نظرًا لمعرفتهم بالشكل الذي يجب أن يبدو عليه الراكب والسلوك الصحيح لكل موقف.

كما سينظمون دوريات عمل منتظمة لمتابعة وتقييم أداء الطيارين من أجل تحسين وتطوير الخدمة المقدمة للعملاء نظرًا لأن خدمات التوصيل التي يتم تقديمها للعملاء صارت جزء أساسي من حياتهم اليومية”.

وأوضحت شلبي أنه تم إطلاق “طلبات باترول” في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة.