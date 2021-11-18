المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 15% والليرة تهوى قرب مستويات 11 مقابل الدولار

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بلومبرج _ خفض البنك المركزي المصري التركي سعر الفائدة الرئيسي للشهر الثالث على التوالي بعد أن أوضح الرئيس أردوغان أنه لن يتخلى عن حملته من أجل خفض تكاليف الاقتراض على الرغم من ضعف العملة وارتفاع التضخم.
وبحسب بلومبرج، خفضت لجنة السياسة النقدية، بقيادة محافظ البنك المركزي المصري، معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15%، تماشيًا مع متوسط التقدير في استطلاع أجرته الوكالة.
وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 10.98 مقابل الدولار (3%)، لكنها قلصت بعض الخسائر لتتداول عند 10.72 مقابل الدولار.
وفقدت الليرة نحو 30% مقابل الدولار هذا العام ، وأكثر من 15% هذا الربع وحده، وهو أسوأ أداء بين جميع العملات الرئيسية التي تتبعها بلومبرج.
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