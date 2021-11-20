رسميا.. تعليق الدراسة في القاهرة والجيزة غدا لسوء الأحوال الجوية

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دوت الخليج – أعلنت محافظتا القاهرة والجيزة تعليق الدراسة، غدًا الأحد؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
وأصدرت محافظة القاهرة بيانا صحفيا جاء فيه أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر تعليق الدراسة بالعاصمة غدًا الأحد نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
كما أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعليق الدراسة غدًا الأحد نظرًا لسوء الأحوال الجوية.
وأشار إلى أن محافظة الجيزة دفعت بمعداتها لشفط مياه الأمطار وتسير الحركه المرورية دون أي معوقات مع انتشار مكثف لفرق شركه مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والأحياء والمراكز والمدن.
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