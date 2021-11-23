الذهب يهبط أكثر من 2% بعد قفزة في أسعار الدولار الأمريكي

سي إن بي سي – هبطت أسعار الذهب أكثر من 2% يوم الاثنين مع تسجيل الدولار الأمريكي قفزة بعد إعادة ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لفترة ثانية، وهو ما غذى توقعات بأن البنك المركزي المصري الأمريكي سيواصل مسار تقليص الدعم الاقتصادي.

وعند الساعة 1830 بتوقيت جرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية منخفضا 2.08%عند 1806.20 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الخامس من نوفمبر عند 1804.30 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 2.37% إلى 1807.70 دولار للأونصة.

ودفعت أنباء ترشيح باول لفترة ثانية وترشيح لايل رينارد لمنصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الدولار الأمريكي للصعود إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020. وأثارت أيضا قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن شأن صعود الدولار أن يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق المالية الآن أن البنك المركزي المصري الأمريكي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يونيو، وليس يوليو مثلما أشارت توقعات سابقة .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 24.21 دولار للأونصة بينما تراجع البلاتين 1.77% إلى 1013.33 دولار، وهبط البلاديوم 5.45% إلى 1949.29 دولار.