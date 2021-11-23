فرصة ونادي لايف سبورتس توقعان بروتوكول تعاون لتقديم برامج تقسيط وتمويل للأعضاء

إسلام فضل وإسلام سالم _ وقع تطبيق “فرصة” التابع لشركة درايف للتمويل إحدى شركات جي بي كابيتال الذراع التمويلي لجي بي اوتو بروتوكول تعاون مع نادي لايف سبورتس التابع لشركات بيانكي وويل سبرينج مصر، والذي يقتضي توفير برامج تمويل مرنة وأنظمة لتقسيط رسوم عضوية النادي مع عديد من المزايا الأخري، حيث سيتم إطلاق التطبيق رسيميا بداية العام المقبل.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من دكتور رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، وأحمد أسامة العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل و المهندس مدحت رؤوف شلبي رئيس مجلس إدارة شركة بيانكي من الجانب الاخر وذلك في حضور نخبة من قيادات درايف للتمويل وبیانکي وويل سبرينج مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال دكتور رووف غبور، إن فرصة سيتم إطلاقها بشكل رسمي مع الموبايل أبلكيشن بداية 2022، حيث سيقوم العميل بعمل أكونت من خلال الأبلكيشن خلال دقأئق بعد التأكد من آي اسكور، مشيرًا إلي أن فرصة تستهدف مزيد من اتفاقيات التعاون والشراكات المميزة مع مختلف القطاعات، ليس فقط الشركات التي تقدم المنتجات ولكن الخدمات أيضا.

وأوضح أن الشراكة مع نادي لايف سبورتس هي محطة هامة في تقديم خدمات توفر نمط معيشي أفضل للعملاء في لايفسبورتس الذي يتميز في كونه النادي الذي يقدم حياة صحية راقية لأعضائه من خلال تجهيزاته وخدماته الرياضية والاجتماعية.

وذكر أن هذا البروتوكول سيمكن أعضاء نادي لايف سبورتس المستقبليين من الاستفادة بعدد من برامج التقسيط المتنوعة تصل مدتهال 48 شهرا، لسداد رسوم العضوية أو تجديد العضوية للاعضاء الحاليين بالإضافة إلى تسهيلات أخرى للخدمات المختلفة التي يقدمها النادي.

وأكد أن هذا التوقيع يمثل تأكيدا على استراتيجيتنا التي نطمح بتحقيقها في توفير سبل وخدمات تمويلية أكثر سهولة ومرونة للعملاء المختلفين وزيادة القوة الشرائية للأفراد والسماح بتحقيق فرص للادخار، وتقديم فرص حقيقية التحقيق نمط معيشي أفضل.

وأشار إلي أن شركات التمويل الاستهلاكي بدأت تنتشر بشكل كبير خلال الفترات الماضية بكافة أنحاء العالم، لانها تدعم الاقتصاد وتسهم في خلق فرص عمل للشباب.

ومن جانبه، قال أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة درايف، إن الشركة مضت في تقديم هذه الاتفاقية لتحقيق الرؤية لتقديم خدمات تليق بالعملاء واحتياجاتهم، مضيفا أنها خطوة ذات أهمية كبيرة لأنها تعمل على تخفيف العبء المالي على أعضاء النادي و أسرهم وتمنحهم العديد من المزايا المتنوعة لنادي لايف سبورتس الذي يقدم لأعضائه تجربة راقية وفريدة من نوعها بهدف ترویج نمط الحياة الصحي.

وذكر أن شركة درايف للتمويل أصبحت الآن في المركز الثالث في السوق المصرية، مؤكدًا أن الشركة تستهدف أن تكون في المركز الأول خلال الفترات المقبلة.

ولفت إلي أن الشركة تمتلك الآن 5 أفرع في المهندسين ومصر الجديدة والقطامية وطنطا والإسكندرية.

من جهته أكد المهندس مدحت رؤوف شلبي رئيس مجلس إدارة نادي لايف سبورت، أن توقيع بروتوكول التعاون يهدف إلى تسهيل عملية دفع الاشتراكات لأعضاء النادي عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات، ونثق في فرصة في تقديم هذه الخدمات المتطورة.