نادي لايف سبورتس يتفاوض مع بنكين على قرض بقيمة 300 مليون جنيه

إسلام فضل وإسلام سالم _ كشف المهندس مدحت شلبي رئيس مجلس إدارة نادي لايف سبورتس، إن النادي يتفاوض مع البنك الأهلي المصري وبنك آخر علي قرض بقيمة 300 مليون جنيه، لتمويل إنشاء النادي في منطقة التجمع الثالث.

وأضاف شلبي ردًا علي سؤال جريدة ” دوت الخليج “، علي هامش التوقيع مع تطبيق “فرصة”، أن حجم استثمارات المشروع تتخطي قيمتها المليار جنيه، ويصل مساحة النادي 25 فدان، وسيتم افتتاحة خلال 2023، ويتم تنفيذه علي مرحلة وحدة.

وأشار إلي أن حصة مجموعة شلبي للتنمية و شركة ويل سبرينج مصر ستكون بالمناصفة، لافتًا إلي أن الشركة حصلت علي قطة الأرض منذ شهر ونصف وتم البدأ في عمليات الحفر حاليًا.

وذكر رئيس مجلس إدارة نادي لايف سبورتس، أنه جاري خلال الفترة الراهنة استخراج كافة التراخيص لبداية العمليات الإنشائية، مشيرًا إلي النادي رفع سعر العضوية بقيمة 25 الف جنيه لتصل إلي 225 ألف جنيه.

وتابع شلبي، أنه لم يتم سداد قيمة القرض لهيئة المجتمعات العمرانية حتي الآن، رافضًا الإفصاح عن قيمة الأرض وحصة السداد.