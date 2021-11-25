فرنسا تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة الموجة الخامسة من كورونا

فرانس برس _ كشف وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الخميس، عن جملة إجراءات اتخذتها السلطات غداة اجتماع لمجلس الدفاع برئاسة إيمانويل ماكرون للتصدي للموجة الخامسة الجديدة من فيروس كورونا التي تشهدها البلاد في الأيام الأخيرة.

من بين هذه الإجراءات وصية المجلس العلمي للسلطات بتقديم جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع الأشخاص اعتبارا من 18 عاما.

وعقد مجلس الدفاع الصحي الأربعاء، اجتماعا بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، بشأن جدول إعطاء الجرعات المعزّزة للتصدى للموجة الخامسة الجديدة من الوباء في وقت تبدو هذه المسألة ضاغطة بسبب تسارع تفشي الوباء في البلاد.

وجاءت إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس كمثال رمزي على ذلك.

وسجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ أغسطس، مع انتشار العدوى بوتيرة متسارعة على الرغم من فرض تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي وحملة لإعطاء جرعات تنشيطية.

وسجلت وزارة الصحة 30454 إصابة الثلاثاء، مما يرفع الإجمالي لأكثر من 7,45 مليون حالة، ويزيد متوسط الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام لأكثر من 20 ألفا للمرة الأولى منذ 24 أغسطس.

وفي الأسبوع الماضي قالت هيئة تنظيمية مسؤولة عن الصحة في فرنسا إنه يتعين توسيع مظلة إعطاء جرعات ثالثة تنشيطية من اللقاح لتشمل كل من تزيد أعمارهم عن 40 عاما، وجعلت الحكومة استخدام الكمامة إلزاميا في جميع المدارس الابتدائية مرة أخرى اعتبارا من 15 نوفمبر.