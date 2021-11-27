صادرات مصر الزراعية ترتفع إلى 5.2 مليون طن

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 24 نوفمبر 2021 حيث بلغت حوالي 5 مليون و 200 الف و 864 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها حوالي 600 طن عن نفس المدة من العام الماضي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 882 ألف 300 طن ، بالإضافة إلي تصدير 620 ألف 769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 607 ألف و247 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 256 ألف و255طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألف و 201 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 94 الف و312 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 79 الف و593 طن، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 36 الف و 441 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 25 الف و 210 طن.

وحصلت الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 20 الف و 942 طن، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 18 الف و 784 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 14 الف و 133 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 الاف و 462 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 7504 طن.