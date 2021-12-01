اتحاد الشركات التركي يطالب بتغيير السياسات الاقتصادية

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بلومبرج _ طالب اتحاد الشركات التركي في بيان اليوم الثلاثاء، بتغيير السياسة الاقتصادية في تركيا بدعوى فشلها.
وقال في بيان إنه لم يعد لدى تركيا وقتا لتضيعه من خلال تطبيق أساليب تمت تجربتها وفشلت في الماضي، وتحتاج الآن إلى تبني منهج اقتصادي يتفق مع ضرورات علم الاقتصاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الاتحاد اشارته إلى أن الإنتاج وحركة التجارة المحلية والخارجية لتركيا توقفت تقريبا بسبب عدم استقرار أسعار الصرف مما يجعل من المستحيل تسعير المنتجات بطريقة اقتصادية.
يأتي بيان اتحاد الشركات التركي بعد أيام من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي دافع فيها عن سعيه لخفض أسعار الفائدة، لتنخفض الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار.
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