- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
العربية دوت نت – أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده ستعمل على تعزيز اللقاحات في أنحاء المملكة المتحدة كافة.
وأفاد جونسون بأنه سيجري نشر 4 آلاف جندي للمساعدة في عمليات التطعيم ضد كورونا، موضحا أنه حان الوقت لتناول الجرعة المعززة من لقاحات كورونا في بريطانيا.
وأعلنت 17 دولة تسجيل اصابات مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” حتى الآن، وهي كل من: النمسا، وبلجيكا، وبوتسوانا، وكندا، والجمهورية التشيكية، والدنمارك، والمانيا، وهونغ كونغ، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وجنوب إفريقيا، والسويد، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، وإسرائيل.
كما فرضت 69 دولة قيودا على السفر لتجنب تفشي المتحور الجديد للفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تبدأ حملة كبرى للتطعيم بجرعة معززة من لقاحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.