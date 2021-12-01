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بريطانيا تبدأ حملة كبرى للتطعيم بجرعة معززة من لقاحات كورونا

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العربية دوت نت – أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده ستعمل على تعزيز اللقاحات في أنحاء المملكة المتحدة كافة.

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وأفاد جونسون بأنه سيجري نشر 4 آلاف جندي للمساعدة في عمليات التطعيم ضد كورونا، موضحا أنه حان الوقت لتناول الجرعة المعززة من لقاحات كورونا في بريطانيا.

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وأعلنت 17 دولة تسجيل اصابات مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” حتى الآن، وهي كل من: النمسا، وبلجيكا، وبوتسوانا، وكندا، والجمهورية التشيكية، والدنمارك، والمانيا، وهونغ كونغ، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وجنوب إفريقيا، والسويد، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، وإسرائيل.

كما فرضت 69 دولة قيودا على السفر لتجنب تفشي المتحور الجديد للفيروس.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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