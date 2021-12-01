بريطانيا تبدأ حملة كبرى للتطعيم بجرعة معززة من لقاحات كورونا

العربية دوت نت – أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده ستعمل على تعزيز اللقاحات في أنحاء المملكة المتحدة كافة.

وأفاد جونسون بأنه سيجري نشر 4 آلاف جندي للمساعدة في عمليات التطعيم ضد كورونا، موضحا أنه حان الوقت لتناول الجرعة المعززة من لقاحات كورونا في بريطانيا.

وأعلنت 17 دولة تسجيل اصابات مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” حتى الآن، وهي كل من: النمسا، وبلجيكا، وبوتسوانا، وكندا، والجمهورية التشيكية، والدنمارك، والمانيا، وهونغ كونغ، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وجنوب إفريقيا، والسويد، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، وإسرائيل.

كما فرضت 69 دولة قيودا على السفر لتجنب تفشي المتحور الجديد للفيروس.