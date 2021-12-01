العربية: كندا تحظر الرحلات الجوية إليها لمدة شهرين بسبب…

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أفادت مراسلة العربية أن كندا ألغت، اليوم الأربعاء، كل الرحلات الجوية القادمة إليها لشهري ديسمبر ويناير بسبب فيروس كورونا ومتحور أوميكرون.
تأتي إجراءات كندا بعدما أعلنت اليابان، اليوم، أيضا أنها طلبت من شركات الطيران التوقف عن قبول حجوزات جديدة، بسبب مخاوف جراء المتحوّرة أوميكرون لفيروس كورونا.
وجاء هذا الإعلان فيما أعلنت السلطات اكتشاف إصابة ثانية بالمتحوّر الجديد لدى مسافر قادم إلى البلاد بعد يوم من تأكيد الإصابة الأولى.
وذكر مسؤول في وزارة النقل: “طلبنا من شركات الطيران وقف إجراء حجوزات جديدة لمدة شهر بدءا من الأول من ديسمبر”، مضيفا أن الحجوزات الحالية ليست مشمولة في هذا القرار.
كانت الحكومة اليابانية قد شددت إجراءاتها عند الحدود وحظرت دخول غير المواطنين الوافدين من 10 دول في جنوب إفريقيا.
وشددت كذلك إجراءات الحجر الصحي للمواطنين والمقيمين الأجانب الوافدين من عشرات البلدان والمناطق بسبب مخاوف من الفيروس.
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