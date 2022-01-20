مال وأعمال

توقيع اتفاقيتين للبحث عن البترول وإنتاجه في مصر باستثمارات…

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وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقيتين جديدتين مع شركتي ترانس جلوب الكندية وفاروس إنرجي، للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية بإجمالى استثمارات جديدة يبلغ حدها الأدنى 506 ملايين دولار ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئراً .

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وقع الاتفاقيتين مع الوزير المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وكريج وليام روبرتسون المدير الإقليمي لشركة ترانس جلوب، والجيولوجي ماجد عبدالحليم المدير العام لشركة فاروس إنرجي.

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وتشمل الاتفاقية الأولى مع شركة ترانس جلوب الكندية الدمج لمناطق شمال غرب غارب وغرب غارب وغرب بكر بالصحراء الشرقية وضخ استثمارات جديدة للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام، بينما تستهدف الاتفاقية الثانية مع شركة فاروس إنرجي ضخ استثمارات للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية .

وأوضح وزير البترول، أن التوقيع يأتي امتدادا للاتفاقيات الموقعة مؤخرا مع الشركات البترولية العاملة في مصر في اطار جهود الوزارة المستمرة لتحفيز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف الأنشطة لتعظيم معدلات الإنتاج خاصة مع الارتفاع الحالي الذى تشهده مستويات أسعار النفط العالمية.

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ونوه إلى أن الاتفاقيتين تستهدفان زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات بعدد من مناطق الامتياز واستخدام احدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج بما يسهم في زيادة الإحتياطيات والإنتاج البترولي بتلك المناطق.

حضر التوقيع الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي عادل سماحة نائب رئيس هيئة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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