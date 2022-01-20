مال وأعمال

طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى الولايات المتحدة

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روسيا اليوم _ أعلنت شركة طيران الإمارات استئناف رحلات طائراتها من طراز بوينج 777 إلى الولايات المتحدة بعدما أوقفت استخدامها لهذا الطراز إثر الخلاف حول طرح خدمات الاتصال من شبكات الجيل الخامس (5G).

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وألغت شركات الطيران الدولية التي تعتمد بشكل كبير على طائرات “بوينج 777” ذات الجسم العريض وطائرات بوينج الأخرى، الرحلات السابقة أو تحولت إلى طائرات مختلفة، الأربعاء، بعد تحذيرات من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وشركة “بوينج” في شيكاغو بشأن التداخل المحتمل بين هوائيات الجيل الخامس الجديدة وأنظمة هذه الطائرات.

وكانت طيران الإمارات التي يقع مقرها في دبي، وهي شركة طيران مهمة بين الشرق والغرب ولا تستخدم سوى طائرات “بوينج 777” وطائرات “إيرباص إيه 380” ذات الطابقين، من بين أكثر شركات الطيران تأثرا بقرار إدارة الطيران الفدرالية وشركة “بوينج”.

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وقالت طيران الإمارات إن رحلات طائراتها من طراز “بوينج 777” إلى شيكاغو ودالاس فورت وورث وميامي ونيويورك وأورلاندو وسياتل، ستستأنف يوم الجمعة.

وسوف تعود الرحلات إلى كل من بوسطن وهيوستن وسان فرانسيسكو، التي استخدمت عليها الناقلة طائرات إيرباص “A380” بشكل مؤقت، إلى العمل بطائرات “بوينج 777” يوم السبت.

وفي ذات السياق اعتذر رئيس شرطة طيران الإمارات، تيم كلارك في بيان لعملاء شركة الطيران عن التعطل.

وقال كلارك إن “السلامة ستكون دائما على رأس أولوياتنا، ولن نراهن أبدا على هذه الجبهة، نرحب بآخر التطورات التي تمكننا من استئناف روابط النقل الأساسية إلى الولايات المتحدة لخدمة المسافرين وشركات الشحن”.

وأضاف: “لكننا ندرك جيدا أيضا أن هذا إرجاء مؤقت، وأن الحل طويل الأمد سيكون مطلوبا”.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية منحت الموافقة يوم الأربعاء على هبوط المزيد من أنواع الطائرات في ظروف رؤية منخفضة بالقرب من إشارات الجيل الخامس، بما في ذلك طائرات “بوينج 777”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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