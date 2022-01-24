وفد عراقي يبحث الاستفادة من التجربة المصرية في تنمية وتطوير…

دوت الخليج – استقبل اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفدا صناعيا عراقيا برئاسة المهندس عمار عبد الله مستشار وزير الصناعة والمعادن العراقية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية.

كما تناول الاجتماع: إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة والمدن المتخصصة والتجربة المصرية الناجحة في مشروع المطور الصناعي فضلا عن بحث دخول القطاع الخاص المصري في شراكة مع الجانب العراقي لتأهيل المصانع العراقية في ظل التوجه الرئاسي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأكد الزلاط أن وزارة التجارة والصناعة حريصة على تعزيز أواصر التعاون بين الصناع في البلدين، والبدء في إنشاء مشروعات مشتركة لاسيما في المجالات التي تحتاجها السوق العراقية؛ لتحقيق التكامل الصناعي المشترك.

وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية إن اللقاء استعرض الخدمات التي تقدمها الهيئة وحزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي اتبعتها الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية، فضلا عن بحث إمكانية اضطلاع الشركات المصرية بالاستثمار والتطوير والتأهيل والشراكة بالمصانع العراقية، والعروض المتاحة حاليا من الجانب العراقي.

وأشار إلى أن هناك مجالا كبيرا للتعاون في عدة قطاعات صناعية، والتي أبدى الجانب العراقي اهتماما بها، ومنها دباغة الجلود والغزل والنسيج والصناعات الهندسية والكيماويات والصناعات الدوائية.

وأكد الزلاط حرص وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في الهيئة، على تقديم جميع أوجه الدعم لتحقيق الشراكة على الصعيدين الحكومي والخاص، في كل ما يتعلق بالاستثمار الصناعي من خلال توفير البيانات المطلوبة كافة ونقل الخبرة وتقديم الاستشارات الفنية وتذليل العقبات التي تواجه البدء في هذا التعاون، بالتنسيق الكامل بهذا الشأن مع اتحاد الصناعات والتمثيل التجاري وقطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة.

كما نقل الزلاط للجانب العراقي وممثلي الشركات العراقية الحاضرة رغبة عدد كبير من رجال الأعمال المصريين للمساهمة في إقامة مشروعات تنموية بالسوق العراقية.

من جانبه، أكد المهندس عمار عبد الله، رئيس الوفد العراقي، اهتمام بلاده بتعميق العلاقات مع مصر لترجمة التوافق السياسي بين قيادة البلدين إلى تعاون مثمر في المجال الاقتصادي والصناعي على وجه الخصوص للاستفادة ونقل التجربة المصرية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأضاف أن الحكومة العراقية حريصة على الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها هيئة التنمية الصناعية المصرية في مجال إنشاء وتطوير المناطق الصناعية والمجمعات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا تجربة المطور الصناعي بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فضلا عن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا والتدريب.

وأجرى الوفد العراقي، برفقة مسئولين من هيئة التنمية الصناعية، جولة تفقدية بمدينة الجلود بالروبيكي؛ للاطلاع على تجربة إنشاء المدن الصناعية المتخصصة وسبل إدارتها.

وأشاد الوفد العراقي بـ”مستوى التكنولوجيا الحديثة المتبعة في جميع المراحل التصنيعية للجلود”، والتي تحقق “التكامل التام بين المصانع والورش الموجودة بالمدينة لإخراج منتج نهائي عالي الجودة بمستويات ومعايير عالمية تسمح لها بالتصدير للخارج”.

ومن المقرر، بحسب بيان لهيئة التنمية الصناعية، أن يجري الوفد العراقي خلال الأيام المقبلة عدة زيارات ميدانية بعدد من المواقع الإنتاجية بالمناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي وكذلك مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع على التجربة المصرية في إدارة وتشغيل تلك المناطق والمجمعات.