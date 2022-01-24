السعودية: تشكيل لجنة خاصة لدعم توطين قطاع الطاقة قريبا

وكالات – قال عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إن المملكة ستشكل قريبا لجنة خاصة تدعم توطين قطاع الطاقة، لتحقيق تماسك أكبر وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات المعنية.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، خلال كلمته في انطلاق أعمال منتدى ومعرض “اكتفاء 2022″، إن اللجنة ستعمل تحت مظلة اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن نهج المملكة الشامل والمشترك ساهم في تجاوز تحديات مشروعات وطنية كبيرة مثل برنامج كفاءة الطاقة، وتكافل قطاع الكهرباء، ومبادرة الاقتصاد الدائري للكربون.

وأضاف أن النهج ذاته سيتم تطبيقه على مشروعات حالية مثل البرنامج الوطني لاستبدال الوقود السائل الذي من خلاله ستوفر المملكة نحو مليون برميل من البترول الخام يومياً.

وحسب البيانات المتاحة قال وزير الطاقة السعودي مؤخرا، إن ولي العهد محمد بن سلمان مهتم بالمحتوى المحلي، والمملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها في هذا المجال، مبينا أن طموحها في قطاع الطاقة الوصول بالتوطين إلى 75% بحلول عام 2030.