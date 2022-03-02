مال وأعمال

ترانس بيزنيس تعلن زيادة أسعار بيع سجائر مارلبورو وميريت

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دوت الخليج- أعلنت شركة ترانس بيزنيس للتجارة والتوزيع، وكيل شركة فيليب موريس، زيادة أسعار الجملة لبيع سجائر مارلبورو وميريت، اعتبارا من غدٍ الأربعاء 2 مارس.

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وبحسب منشور للشركة، زاد سعر سجائر مارلبورو الأحمر وجولد والميكس إلى 455.70 جنيه للخرطوشة و22.785 ألف للكرتونة

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كما رفعت الشركة سعر الجملة لبيع سجائر ميريت فيلتر وبلو إلى 485.5 جنيه للخرطوشة، و24.279 ألف للكرتونة.

وقال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن سعر بيع سجائر مارلبورو للمستهلك زادت نحو جنيهين في العلبة لتصل إلى 46 جنيها، كما زاد سعر بيع سجائرة ميريت جنيها واحدا في العلبة إلى 49 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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