عاجل.. البنك المركزي المصري يصدر توضيحات جديدة حول تطبيق قرار تنظيم…

أمنية إبراهيم – كشف البنك المركزي المصري المصري، عن تحديث قائمة الاستفسارات الخاصة بتطبيق قرار تنظيم عمليات الاستيراد.

وكان المركزي المصري، أصدر قرارا بإيقاف العمل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية، ومنح بعض الاستثناءات لمجموعة من السلع الغذائية والأدوية والأمصال، والشحنات الأقل من 5 آلاف دولار وشحنات البريد السريع.

وقال المركزي، في خطاب دوري بتاريخ 2 مارس 2022، نشره على موقعه الإلكتروني، إنه تم تحديث قائمة الاستفسارات المقدمة من البنوك والردود عليها بشأن تنظيم العمليات الاستيرادية.

السماح بإجراء تحويلات خارجية كدفعات مقدمة مع التعهد بفتح اعتماد مستندي لاحقا وفقا لسابقة الأعمال

وأدخل المركزي مجموعة من التحديثات على الردود الخاصة بمحددات التعامل مع عمليات استيراد شركات المناطق الحرة، واستثناء عمليات التجارة الحدودية للشركات ذات الطبيعة الخاصة والتي لا تصدر نموذج 4، من وقف التعامل بمستندات التحصيل، كشركات البترول والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وحدث المركزي الجزئية الخاصة باستفسارات البنوك حول التعامل مع طلبات العملاء لإجراء تحويلات خارجية كدفعات مقدمة مع التعهد بفتح اعتماد مستندي لاحقا، وأكد على تنفيذ العمليات من خلال الاعتمادات المستندية، مع إمكانية تنفيذ تحويل الدفعات المقدمة وفقا لسابقة الأعمال قبل صدور القرار.

للاطلاع على استفسارات البنوك المحدثة حول قرار تنظيم الاستيراد وردود البنك المركزي المصري