إذا كنت من العمالة غير المنتظمة سجل بياناتك بناءًا على توجيهات الحكومة من خلال رابط وزارة القوى العاملة

يشهد العالم في هذه الأيام حالة من الذعر بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد والذي جعل العالم أجمع يقف على قدم بسبب ما تسبب به هذا الفيروس الخفي من سقوط وفيات متتاليه في العديد من دول العالم، وفي سبيل مقاومته والحفاظ على سلامة الأرواح من الإصابة به والتعرض للعدوى، قامت مصر وبعض الدول بفرض بعد التحذيرات للمواطنين لتجنب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ومن هذه التحذيرات الإشادة بالمواطنين لبقائهم داخل بيوتهم والتجنب من الخروج منها إلا للضرورة القصوى، حتى أنه تم الإكتفاء بإقامة الآذان في المساجد والحث على أداء الصلوات في البيوت، حفاظا على الأرواح والحد من التجمعات.

تسجيل العمالة الغير منتظمة إلكترونيا لموقع الوزارة

ولقد نتج عن هذه الللوائح التي أقرتها الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين حالة من الركود في سوق العمالة وتوقف حركة العمل للكثير من الفئات التي تعتمد على إكتساب قوت يومها بيديها وليس لهم معاش أو دخل ثابت، وفي مبادرة من وزارة القوى العاملة قدمت للعمالة الغير منتظمة خدمات الكترونية لتيسير أحوالهم المعيشية عن طريق تسجيل بيناتهم إلكترونيا من خلال الرابط الإلكتروني www.manpower.gov.egالتابع للوزارة ”

كما أشادت الوزارة بعد التقدم من أي شخص لمقراتها لأنها لن تقبل أي بيانات مقدمة باليد وأكدت أن التسجيل إلكترونيا فقط ومتاح للجميع، للحد من التكدس والإزدحام في هذه الفترة العصيبة لإنتشار الفيروس كورونا، كما خصصت الوزارة أيضا رقم تليفون للتواصل المباشر مع عملائها “01212201303”عن طريق تطبيق الواتس اب ليشمل الأمر هدف الدولة في تطبيق خطة حماية المواطنين من الإصابه أو نشر العدوى.

كما ناشدت وزارة القوى العاملة المواطنين من الإنصياع وراء الشائعات المغرضة التي تستغل فرصة ما تتعرض له البلاد من مخاطر صحية على مواطنيها، وتستغل حاجاتهم فهناك بعض المواقع والصفحات الإلكترونية تقوم بترويج أخبار كاذبة عن صرف منح وإعانات غير صحيحة، وأكدت الوزارة أن الطريقه الوحيدة لأي مواطن متضرر تسجيل بيناته عبر رابط الوزارة الإلكتروني www.manpower.gov.eg