جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وكشفت الأرصاد وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. حالة الطقس ولفتت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى مترين وربع، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 25 الإسكندرية 31 26 وادى النطرون 33 25 طنطا 36 25 شبين الكوم 35 26 دمنهور 33 26 بلطيم 32 24 مطروح 30 21 السلوم 31 24 سيوة 36 22 بورسعيد 31 25 دمياط 32 25 الزقازيق 35 26 المنصورة 34 25 الاسماعيلية 36 24 السويس 35 25 العريش 33 25 رفح 33 24 رأس سدر 37 25 نخل 36 18 نويبع 38 29 طابا 36 25 كاترين 34 17 الطور 36 27 شرم الشيخ 39 30 الغردقة 39 29 مرسى علم 38 28 الفيوم 36 25 بنى سويف 36 24 المنيا 36 24 أسيوط 37 23 سوهاج 38 24 قنا 39 26 الأقصر 41 25 أسوان 41 27 إدفو 41 27 الوادى الجديد 40 23 حلايب 35 26 شلاتين 39 27

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الأربعاء .. استقرار درجات الحرارة وشبورة خفيفة .. القاهرة 35 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.