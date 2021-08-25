صحف القاهرة تبرز توجيهات الرئيس برفع كفاءة الطرق والمحاور

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى، وتحت عنوان "حلول هندسية لإعادة المظهر الحضارى للقاهرة الكبرى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق فى القاهرة الكبرى، تحقيقا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، فى إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية، ووضع المعالجات الهندسية لإعادة المظهر الحضارى للقاهرة الكبرى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما وجه الرئيس، بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التى تربط شرق القاهرة بغربها، خاصة كوبرى ٦ أكتوبر ومحورى الفنجرى و26 يوليو، وفتح محاور ربط جديدة، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، تكاملا مع ما تم فى منطقة شرق القاهرة، بهدف التخفيف عن المواطنين بمنطقة غرب القاهرة، التى تعانى كثافات واختناقات مرورية شديدة، من خلال إنشاء محاور رئيسية وربطها بالمحاور الإقليمية المحيطة، فضلا عن الاهتمام بأمن وسلامة المواطنين من المارة من خلال إنشاء عدد كاف من كبارى المشاة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول «متابعة تطوير منظومة شبكة الطرق فى القاهرة الكبرى، وتطوير محاور ربط مناطق شرق وغرب القاهرة».

وفى تناولها لنشاط الرئيس السيسى أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "السيسى يستعرض مقترحات تطوير محور 26 يوليو"، أن الرئيس السيسى وجه بأن تتسم التصميمات الهندسية والفنية الداخلية لمجلسى الــنــواب والشيوخ بالعاصمة الإداريـــة الجديدة بالعراقة والإرث الحضارى لمصر، ولتعكس دورها الدستورى كأحد أركان السلطات الأساسية بالدولة.

وأوضح أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى والــلــواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والــلــواء أمــجــد رمــضــان بالمكتب الاستشارى للهيئة الهندسية والعميد عبدالعزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طــارق الخضيرى والدكتورة رانيا نخيل استشارى الجرافيك بكلية الفنون التطبيقية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بــســام راضـــى المتحدث باسم الرئاسة بقوله إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وقد تم فى هذا الإطار عرض الموقف التنفيذى لعدد من المنشآت بالعاصمة الإداريــة الجديدة خاصة ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة والتنسيق الحضارى بساحة الشعب والنصب التذكارى وحديقة الشعب فضلا عن مقار مجلسى النواب والشيوخ.

كما اطلع الرئيس السيسى على الموقف التنفيذى الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمــحــاور الجديدة بما فـى ذلــك تطوير الــطــريــق الساحلى من وادى النطرون إلى مطار العلمين وامتدادا إلى محافظة مطروح لا سيما الخدمات الأساسية

وعــن جهـود استغلال الاستـراحات والأراضى على جانبى بعض المحاور على مستوى الجمهورية موجها فى هذا الإطار بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية فى إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة وكذا الاعتماد على أرقى التصميمات للمنشآت على جانبى المحاور وتزويدها بكافة الخدمات

وفى الشأن التعليمى وتحت عنوان "اليوم انتهاء الأولى للتنسيق والنتيجة السبت"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه فى السابعة مساء اليوم ينتهى ماراثون طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بحد أدنى 88.41% للعلوم و80 % للرياضيات و65.73% للأدبى، والبالغ عددهم 118 ألفا و280 طالبا، من بينهم 22 ألفا و954 طالبا بالشعبة العلمية، و16 ألفا و293 بالرياضة، و79 ألفا و33 بالأدبى.

وأضافت الصحيفة أنه وصل عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيا حتى أمس الأول 105 آلاف طالب، وما زال هناك ما يقرب من 13 ألفا لديهم فرصة لتسجيل رغباتهم إلكترونيا حتى مساء اليوم، سواء من خلال حواسبهم الشخصية، أو من خلال معامل الحاسب الآلى بمختلف الجامعات الحكومية المتاحة، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وتحت عنوان "تدريب جوى للقوات المصرية والفرنسية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية نفذت تدريبا جويا مشتركا، بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام طراز «ميراج 2000» و«رافال» و«إف 16» المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن التدريب تضمن قيام الجانب المصرى والفرنسى بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود فى الجو، باشتراك طائرة التموين فى الجو الفرنسية طراز MRTT.وتأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية.

"منظومة محلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية نفذت تدريبا جويا مشتركا، بمشاركة عدد من الطائرات متعددة المهام طراز «ميراج 2000» و«رافال» و«إف 16» المصرية.

وأوضحت الصحيفة أن التدريب تضمن قيام الجانب المصرى والفرنسى بتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود فى الجو، باشتراك طائرة التموين فى الجو الفرنسية طراز MRTT.

وتأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية.

وفى الشأن المحلى وتحت عنوان "الأعلى للإعلام: تنظيم الإعلان عن وحدات العاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، أصدر قرارا بتنظيم الإعلانات الـتى تــنــشــرهــا مـخـتـلـف وســائــل الإعـــلام عــن الــوحــدات العقارية والتعامل عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بضرورة الحصول على تصريح كتابى من شركة العاصمة الإدارية الجديدة قبل بث أو نشر إعلان يتعلق بحجز وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة أو التعاقد عليها أو على الأراضى المعدة للبناء بها أو البـدء فى تسويق أى مما تقدم أو الدعاية لــــه.

وتحت عنوان "منظومة محلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أن توقيع اتفاقية مع شركة «سيمنس» الألمانية سيعطى دفعة قوية للعلاقات الوثيقة بين الجانبين، لاسيما أن «الهـيدروجين الأخـضـر» يعد مستقبل الطاقة، وقال إن مصر لديها خطة لتطوير هذه الصناعة بالتزامن مع البرامج التى يطبقها الاتحاد الأوروبى حاليا فى هذا الصدد، وأعرب عن تطلعه لترجمة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى مشروعات ملموسة فى القريب العاجل.

وأوضحت الصحيفة أن ذلــك جاء خـلال اجتماع مدبولى أمــس لبحث تــطــويــر صــنــاعــة الـهـيـدروجـــين الأخضـر فى مصر بحضور د. محمد شاكر، وزير الكهرباء ود. كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة «سيمنس» الألمانية، والمهندس عماد غالى، العضو المنتدب لشركة سيمنس للطاقة بمصر، وعدد من مسئولى الشركة.

ولفتت إلى أن الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــى، والدكتور محمد شاكر، شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة «سيمنس» للطاقة، حيث وقع عليها كل من المهندس جابر الدسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة سيمنس، والمهندس عماد غالى، العضو المنتدب لشركة سيمنس للطاقة – مصر.

ونقلت الصحيفة عن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الــوزراء قوله أن مذكرة التفاهم التى تم التوقيع عليها تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع فى مجالات الطاقة الخضراء، وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، والاهــتــمــام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثــروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.