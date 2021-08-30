/647948/ريهام-عفيفي--زيارة-السيسي-لبغداد-تؤكد-أن-مصر-عادت-من-جديد-أكثر-قوة-وثباتا

قالت النائبة ريهام عيفي ، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس السيسي للعراق للمشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، تؤكد أن العراق يعود مجددا للحضن العربي في قمة عربية مصغرة ،وبحضور سبع دول عربية ( العراق – السعودية – الإمارات- الكويت – قطر – الأردن – ومصر ) ودولتي جوار اقليمية ( إيران – تركيا ) ودولة أوروبية ( فرنسا )، بالإضافة إلى منظمة الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة ريهام عفيفي بشأن زيارة السيسي للعراق

زيارة السيسي للعراق

وأشارت النائبة ريهام عفيفي ،عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اهتمام مصر بالقمة ومشاركتها الفاعلة والقوية، تأتي من منطلق حرص مصر على العراق كدولة ذات تاريخ وحضارة وموقع استراتيجي مهم في المنطقة، وكذلك للتأكيد على عودة مفهوم الدولة الوطنية ذات السيادة واستقلال القرار.

الدولة الواحدة

ولفتت النائبة ريهامن عفيفي إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي، المسئولية في مصر وهو يدعو إلي ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية القادرة علي الحياة والنمو،مؤكدة أن رسائله للسياسة والشعوب في دول المنطقة شديدة الأهمية والخصوصية، خاصة فيما يتعلق بالدولة بمفهومها السياسي والقانوني والجغرافي.

وتابعت النائبة ريهام عفيفي ، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر لها تجربة رائدة وثرية منذ ثورة 30 يونيو بعد استرداد الدولة، في مواجهة الإرهاب وتجفيف بؤره في مصر والقضاء على خطورته القائمة منذ عقود، بالإضافة إلي تجربتها الناجحة في هيكلة الاقتصاد واصلاح التشوهات التي يعاني منها، والقفزة الهائلة في مشروعات البنية التحتية العملاقة.

القضايا العربية والاقليمية

واستكملت ريهام عفيفي ،عضو مجلس الشيوخ، هو عرض وشرح رؤية مصر للقضايا العربية والإقليمية في ضوء الثوابت التي تنتهجها مصر في علاقاتها مع الدول القريبة والبعيدة، والتي يأتي على قمتها حسن الجوار، وعدم الاعتداء، والاحترام المتبادل لسيادة الدول، والامتناع غير المشروط عن التدخل في شئونها الداخلية، والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع باستخدام القوة العسكرية أو المادية، فضلاً عن عدم توفير ملاذات آمنة أو أي شكل من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة أو نقل عناصرها من دول لأخرى والتي تعتبر أهم الإشكاليات المعقدة في توتر المنطقة وإرباك دولها.