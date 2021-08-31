/648196/أحمد-شوبير-يكشف-موعد-السوبر-الأفريقي-بين-الأهلي-والرجاء

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موعد مباراة نهائي السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي ونظيره فريق الرجاء المغربي.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات أحمد شوبير حول موعد مباراة السوبر الإفريقي:

أعلن أحمد شوبير عبر برنامجه “ملعب أون تايم” الذي يقدم عبر قناة أون تايم سبورتس: “الاتحاد الأفريقى استقر على إقامة مباراة نهائي السوبر الإفريقي بين الأهلى والرجاء المغربى، فى العاصمة القطرية الدوحة”.

وتابع شوبير: “مباراة السوبر ستقام في الفترة من 24 إلى 26 من من شهر ديسمبر المقبل وليس في سبتمبر”.

وأتم: “النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وافق على الموعد الذي حدد لمباراة السوبر الإفريقي”.

من الجدير بالذكر أن النادي الأهلي اختتم منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بالفوز على أسوان بنتيجة 3/2، ليتجمد رصيدة عند النقطة الـ 76 من أصل 34 مباراة ، ويحتل المركز الثاني، في جدول ترتيب الدوري.

بيرسي تاو

أعلن النادي الأهلي رسمياً تعاقده مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو قادماً من فريق برياتون الإنجليزي لمدة ثلاث مواسم .

ويحصل بيرسي تاو على إجمالي 4.1 مليون دولار خلال فترة الـ 3 سنوات مع النادي الأهلي بعد إنتهاء تعاقد المارد الأحمر مع نادي بيرايتون بشكل رسمي.

أرقام بيرسي تاو مع صن داونز

لعب: ١٠٢ مباراة

ساهم في: ٥١ هدف

سجل: ٢٤ هدف

صنع: ٢٧ هدف

أرقام بيرسي تاو مع يونيون بلجيكا

لعب: ٣٥ مباراة

ساهم في: ٢٦ هدف

سجل: ١٣ هدف

صنع: ١٣ هدف

أرقام بيرسي تاو مع كلوب بروج بلجيكا

لعب: ٣٠ مباراة

ساهم في: ١٢ هدف

سجل: ٤ أهداف

صنع: ٨ أهداف

أرقام بيرسي تاو مع أندرلخت بلجيكا

لعب: ١٤ مباراة

ساهم في: ٥ أهداف

سجل: ٤ أهداف

صنع: هدف

أليو ديانج

كشفت تقارير صحفية، آخر كواليس مفاوضات نادي جالاتا سراي التركي، الذي يتواجد ضمن صفوفه مصطفى محمد مع الأهلي، بشأن الحصول على خدمات نجمه المالي الدولي وخط الوسط أليو ديانج.

ووقفا لما ذكرته صحفية milliyet التركية، اليوم، الثلاثاء:" فإن مسئولو نادي جالطة سراي، قروا وقف المفاوضات مع الأهلي المصري، لمبالغتهم في الشروط المالية المطلوبة".

وأوضحت الصحفية:" النادي التركي عرض 6 مليون دولار لشراء عقد اللاعب، لكن الأهلي يرفض التنازل عن 7.5 مليون دولار كشرط أساسي للموافقة على رحيل المالي".