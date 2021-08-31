جدول منافسات البعثة المصرية غداً في بارالمبياد طوكيو

/648197/جدول-منافسات-البعثة-المصرية-غدا-في-بارالمبياد-طوكيو

تستكمل البعثة المصرية، غدا الأربعاء، مشاراكاتها في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج جدول منافسات المصريين غدا في بارالمبياد طوكيو 2020:

يمثل البعثة المصرية غداً الأربعاء، في منافسات بارالمبياد طوكيو، لاعب واحد فقط وهو أحمد الدكروري لاعب الريشة الطائرة.

الريشة الطارة

تشارك مصر للمرة الأولى في منافسات الريشة الطائرة للمرة الأولى في الأولمبياد، و يبدأ أحمد مجدي الدكروري منافسات المجموعات في تمام 11:00 صباحا.

ويشارك الدكروري مع البعثة المصرية، التي تنافس في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وتنطلق منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

تأهل أحمد الدكروري إلى بارالمبياد طوكيو

وبمناسبة انضمام أحمد الدكروري للبعثة المصرية المشاركة في بارالمبياد طوكيو 2020.

يسعرض دوت الخليج أبرز المعلومات عن الأسطورة المصرية أحمد الدكروري:

يتواجد أحمد الدكروري مع البعثة المصرية المشاركة في بارالمبياد طوكيو 2020، ويشارك الدكروري في منافسات رياضة الريشة الطائرة.

إنجازاته

حطم الدكروري العديد من الأرقام القياسية على مستوى الوطن العربي والقاراة الإفريقية.

ويعد الدكروري أول لاعب مصري وعربي وإفريقي يتأهل لدورة الألعاب البارلمبية في منافسات الريشة الطائرة.

وكان قد تأهل الدكروري إلى بارالمبياد طوكيو 2020، عبر دعوة من الإتحاد الدولي لرياضة الريشة الطائرة.

وتشارك مصر في لعبة الريشة الطائرة بلاعب واحد فقط وهو أحمد الدكروري، حيث لم يتأهل أحدا سوى الدكروري في منافسات تلك اللعبة.

وشاركت مصر في 11 دورة أولمبية سابقة حصدت خلالهما 177 ميدالية بارالمبي، وكانت أول دورة يشارك فيها الفراعنة في دورة البارالمبية التي أقيمت في العاصمة الألمانية ميونخ عام 1972.

وتخوض مصر منافسات الريشة الطائرة لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في الدورات البرالمبية.

وتنطلق منافسات دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

وجاءت قائمة البعثة المصرية المشاركة في دورة الالعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي تنطلق فعالياتها يوم 24 من شهر أغسطس الجاري كالتالي:

الريشة الطائرة

31- أحمد الدكروري

رفع الأثقال

1- محمود صبري

2- شريف عثمان

3- طه عبد المجيد

4- محمد الالفاط

5- هاني عبد الهادي

6- محمد السيد

7- عمرو فاروق

8- جيهان غريب

9- فاطمه قرني

10- فاطمه عمر ابو عيشه

11- أمل حنفي

12- جيهان جلال

13- أماني الدسوقي

14- رانده تاج الدين

15- ريحاب رضوان

السباحة

16- يوسف السيد

17- زياد كحيل

18- أيه الله ايمن

19- ملك حسين

تنس الطاولة

20- سامح عبد العزيز

21- أيمن زناتي

22- ابراهيم حمدتو 23- سيد يوسف

24- فايزه عبد الحافظ

25- هناء حماد

ألعاب القوى

26- محمد رمضان

27- حمادة سيد على

28- دينا محمد على

الباراتايكوندو

29- محمد الزيات

30- سلمى علي

كرة الطائرة جلوس

32- هشام الشويخ

33- عبد النبى عبداللطيف

34- حسام مسعود

35- أحمد عبد الجليل

36- محمد ابواليزيد

37- محمد عبد المعطى

38- أحمد خميس

39- أشرف زعلول

40- صلاح عطا

41- مطاوع عبد الباقى

42- أحمد عبد الفتاح

43- السيد موسى

كرة الهدف سيدات

44- اسراء جاد الكريم

45- اسراء عزالدين

46- جهاد عزالدين

47- حسناء الجابرى

48- أية عبدالله

49- حنان مصطفى ابراهيم