عاجل.. السيسى: اصطدام الدين مع التطور الحضارى يعود لأخطاء البشر

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدين لا يمكن أن يصطدم مع التطور الحضارى، مؤكدا أن اصطدام الدين مع التطور الحضارى يعود لأخطاء البشر، متسائلا: تفتكروا ربنا هينزل دين يتعارض مع التطور الحضارى؟





وأضاف السيسى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصرى مع يوسف الحسينى: ثوابت الدين لا يمكن أن نتناقش فيها، ولكن يمكن مناقشة الأمور الفقهية مع التطور الحضارى، متابعا: الدين لن يضيع أبدا.

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