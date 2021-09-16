شاهدعيان انتحار ميار محمد فتاة سيتي ستارز: «مكنش ماتت لحظة سقوطها».. فيديو

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أكد أحد المتواجدين ويدعى "سمير عبدالوهاب" في مول سيتي ستارز أثناء سقوط الفتاة ميار محمد أنه سمع فجأة صوت في الأرض ليكتشف أنها فتاة ألقت بنفسها من الدور السادس في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج من داخل المول.

شاهد عيان انتحار ميار محمد فتاة سيتي ستارز: مكنش ماتت لحظة سقوطها

وقال سمير في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: "تفاجأت أنها فتاة ألقت نفسها من الدور السادس وعند النظر لها وجدتها تنظر للجانب الأيمن بالنسبة لي.. ثم أتت عربية الإسعاف وأخذت الفتاة وكانت في بنت أخرى الظاهر إنها تعرفها لأنها كانت بتبكي بصورة كبيرة".

وتابع أخر لتحيا مصر : "أنه رأى الفتاة لأول مرة قبل ساعتين من وقوع الحادث وهي بتمشي في الدور التالت وكان ظاهر عليها الحزن وتعابير وشها مش مظبوطة وكأنها بتعيط.. ثم طبعا كلنا شفنا الفيديو اللي بيوضح انها طلبت أوردر من المطعم المتواجد في الدور السادس وبعدين رمت نفسها وأحد العمال حاول انقاذها لكن مقدرش يلحقها للأسف".

مفاجأة جديدة في واقعة انتحار فتاة بمول شهير بمدينة نصر

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وأضافت التحقيقات في حادث انتحار فتاة مول شهير بمدنية نصر، أنها غافلت الأمن وألقت بنفسها من الدور السادس، مشيرة إلى أن الطبيبة المنتحرة ظلت فى مول سيتى ستارز قرابة 3 ساعات تتجول بين الطوابق والمحال التجارية، حتى استقرت على مقعد بالطابق السادس بأحد الكافيهات، وألقت بنفسها مباشرة، لتسقط جثة هامدة وسط بهو المول.

وأشارت التحريات أن فتاة مول سيتي ستارز المنتحرة، ظلت في حالة من البكاء لفترة طويلة، كشفتها كاميرات المراقبة بعد حدوث الواقعة، بسبب حالة من الاكتاب، موضحة أنها دخلت المول بمفردها، بعد مشادة كلامية مع الأسرة.

وفي سياق أخر، تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة فى واقعة انتحار الفتاة من الطابق السادس بمول سيتي ستارز في مدينة نصر، وهي ما أُطلق عليها فتاة مول سيتي ستارز.

كما استعجلت جهات التحقيق بمدينة نصر تحريات الأجهزة الأمنية عن الواقعة، وكشف ملابساتها، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب وحالة الوفاة، ومناظرة الجثة.

وأصيبت فتاة مول سيتى ستارز بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى شرخ بالجمجمة نتيجة الارتطام بالأرض نظرًا لسقوطها من الطابق السادس، كما تحفظت جهات التحقيق على الفيديو المتداول لـ انتحار فتاة سيتي ستارز.