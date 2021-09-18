رابط تسجيل الحصول على تطعيم لقاح كورونا “كوفيد19” لطلاب الجامعات والمسافرين والفئات الأخرى

تسجيل تطعيم كورونا، شهد محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة عددا كبيرا من المواطنين المصريين يقومون بالبحث عن كيفية التسجيل للحصول على تطعيم كوفيد-19 (كورونا)، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان مؤخرا عن توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا في جميع محافظات الجمهورية عبر مراكز التطعيم وبشكل مجاني دون مقابل مادي، وذلك وفقا لخطة معظم دول العالم في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتجنب الإصابة من فيروس كورونا وتجنب المضاعفات السلبية الناتجة عن ذلك الفيروس، ولذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال الرابط الرسمي لتسجيل للحصول على تطعيم كورونا لطلاب الجامعات المصرية.

كيفية التسجيل لطلب لقاح كورونا لطلاب الجامعات

هناك عدة خطوات أعلنتها وزارة الصحة والسكان المصرية للحصول على تطعيم كورنا لطلاب الجامعات، واليكم خطوات التسجيل للحصول على تطعيم كورونا عبر النقاط التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية عبر شبكة الإنترنت.

القيام بالضغط على الفئة الخاصة بك، وعلى الطلاب الجامعة اختيار “فئات أخرى”.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة الظاهرة أمامك على الصفحة.

عليك التأكد من صحة وسلامة البيانات التي أدخلتها، ثم القيام بالضغط على زر “استكمال”.

القيام بتأكيد طلب التسجيل من خلال رمز التأكيد الذي يصل إليك في رسالة نصية عبر هاتفك.

استكمال باقي البيانات بما فيهم إرفاق صورة شخصية.

ثم القيام بتحديد مكان التطعيم المناسب لك.

وأخيرا سوف ترسل لك الوزارة مكان وموعد التطعيم.

متابعة حالة طلب تطعيم كورونا

بعد نهاية عملية التسجيل بنجاح يمكن متابعة حالة طلب الحصول على تطعيم من خلال متابعة الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة الصحة والسكان عبر الإنترنت.

القيام بالنقر على “متابعة الحالة”.

تسجيل البيانات المطلوبة وهي رقم الطلب وأخر 4 أرقام من الرقم القومي أو جواز السفر.

وأخيرا القيام بالضغط على زر “استفسار”.

وفي هذا الموضوع قد نكون عرضنا لكم الرابط الرسمي لتسجيل طلب تطعيم لقاح كورونا وخطوات التسجيل للحصول على اللقاح لجميع الفئات من العاملين في القطاع الطبي ولطلاب الجامعات المصرية والمسافرين وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى، ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم ترك تعليق اسفل هذا المقال وسنقوم بالرد عليكم في اسرع وقت.