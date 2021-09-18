/650762/محامي-عايز-يأجل-قضية-لموكله-القبض-على-متهم-هدد-رواد-مجمع-محاكم-المنيا-بتفجيره

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى القبض على القائم على كتابة رسائل تهديد بتفجير مجمع محاكم المنيا صباح اليوم في واقعة تحركت إثرها أجهزة الأمن وأثارت الفزع والرعب.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية القبض المتهم كتابة رسائل تهديد بتفجير مجمع محاكم المنيا

وقالت مصادر إن دوافع المتهم كانت لرغبته في تأجيل جلسة تنظرها المحكمة في قضية جنائية لموكله.

وفوجئ أمن مجمع محاكم المنيا، بالعثور على منشورات بوجود متفجرات داخل المبنى، وعلى الفور قرر المستشار عمر مروان وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

إخلاء كامل لمبنى محاكم المنيا

هذا وأخلت الأجهزة الأمنية المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال بشكل سلس ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى.

وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كافة الغرف ومحيط المحكمة وتبين سلبية البلاغ ولم يعثر أي جسم غريب أو مفرقعات.

وفي نفس السياق كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، كواليس تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، بتحذير المواطنين من دخول مجمع محاكم المنيا، وتهديدات بتفجير مجمع المحاكم، بأنه بلاغ كاذب وعارٍ تمامًا من الصحة.

تفاصيل تفجير مجمع محاكم المنيا بعد رسالة تهديد

وأشار المصدر الأمني بوزارة الداخلية، أنه تم فحص مجمع المحاكم بالكامل، مؤكدًا أن تلك التهديدات ليس لها أساس من الصحة.