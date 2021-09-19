/650807/الإعدام-شنقا-لـ4-أشخاص-لقتلهم-سائق-توك-توك-لسرقته-بالقليوبية

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا ضد 4 أشخاص بتهمة قتل سائق وسرقة دراجة نارية «التوك توك»، منه بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والتخلص من جثمانة حيا داخل أحد المصارف.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الاعدام لـ 4 أشخاص بتهمة قتل سائق توك توك

كما صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 11398 لسنة 87 قضائية، برئاسة المستشار عادل الكنانى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصمت عبد المعوض وعلاء الدين كمال، ومجدى تركى، ومحمد خليفة.

العثور على جثة سائق توك توك 18 عامًا

تعود أحداث القضية لعام 2017 جنايات مركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عندما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بالعثور على جثة سائق توك توك 18 عاما جثة هامدة داخل الزراعات.

وأتضح من تحريات البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، قيام 4 أشخاص باستدراج سائق «توك توك»، من شبرا الخيمة، لتوصيلهم إلى مكان، ما وفى الطريق قاموا جميعا بالتعدى عليه بالضرب بالمطاوى والأسلحة البيضاء وتوثيقه بالحبال، معتقدين أنه فارق الحياة، وسرقوا التوك توك، وبعدها سمع أحدهم الضحية ينازع فقام بإزهاق روحه ولاذوا بالفرار.

القبض على المتهمين

تم القبض علي المتهمين وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بالقليوبية، التى قضت بإجماع الأراء بمعاقبتهم بالإعدام شنقا، وتم الطعن على الحكم، وأصدرت محكمة النقض حكم الإعدام شنقا ضدهم.