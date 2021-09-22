فيديو - جمال حماد يحكى لـ أيمن عدلى موقفا كوميديا فى أول يوم له بـ الإذاعة

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال لقاء مع الإعلامى أيمن عدلى، فى برنامج "كنوز الوطن"، المذاع عبر التليفزيون المصرى: "فى سن الـ 14 اشترى لى والد راديو ترانزستور، وكنت وقتها أغنى طفل، لأننى أمتلك جهاز راديو، وكان المؤشر لا يدار بعيدً عن إذاعة صوت العرب من القاهرة.. وبذلك أكون مستمعا لـ صوت العرب منذ 58 عامًا".

وتابع الدكتور جمال حماد: "التحقت بـ الخدمة العسكرية بعد تخرجى فى كلية دار العلوم، وخدمت فى سلاح المدفعية، وبعد الانتهاء منها، التحقت بـ الإذاعة المصرية، وفى يوم الامتحان حدث لى موقف كوميدى للالتحاق بالإذاعة صعدت إلى الدور السابع على قدمىَّ بما يعادل 15 درجة سلَّم".

وقبل بدء الامتحان كنت أحسب نفسى على دراسة تامة واطلاع بأمور مثيرة، مما سأمتحن فيه، ولكن اللجنة "عصرتنى"، وبعد انتهاء الامتحان أخبرتهم بأننى أحب الإذاعة جدًا وسأحزن كثيرًا إذا لم ألتحق بها، بعدها بأسبوع اتصلوا بى بشكل رسمى لإبلاغى بأننى نجحت فى الامتحان".