/651392/وافته-المنية-بعد-إنهاء-عمله-وفاة-مخرج-برنامج-الحياة-اليوم-سامح-رمضان

أعلن حازم شفيق، رئيس قناة الحياة،عن خبر صادم صباح منذ قليل عبر صفحته الشخصية فيس بوك بشأن وفاة المخرج سامح رمضان مخرج برنامج الحياة اليوم،

وقال حازم شفيق «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي وابني وصديقي الغالي المخرج سامح رمضان». وأضاف «كان معي اليوم بمكتبي مواصلا لعمله بكل جد وإخلاص وتركته منذ ساعات قليلة ليصلني خبر وفاته بمعهد ناصر الآن وسبحان من له الدوام اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وافته المنية بعد إنهاء عمله.. وفاة مخرج برنامج الحياة اليوم سامح رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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