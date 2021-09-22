مايكل نصيف : كلمة الرئيس لـ الأمم المتحدة أكدت قوة مصر أمام كل الصعاب

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الدكتور مايكل نصيف، الخبير الاقتصادى والقانونى، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ76، مساء أمس الثلاثاء، اتسمت بالدقة والموضوعية، وتطرقت إلى عدة محاور مهمة.





وأضاف، فى تصريحات له، أن الرئيس السيسى تطرق إلى مشكلة الإرهاب، وجائحة فيروس كورونا، وجهود الدولة فى هذا الصدد، بالإضافة إلى العمل على توفير لقاح كورونا للمصريين وللقارة الإفريقية، كما تحدث عن أهداف التنمية المستدامة، وسياسات الإصلاح الاقتصادى. وأشار مايكل نصيف إلى أن الرئيس السيسى أكد على أن مصر نجحت فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف المحافظات، وقامت بتقليص التفاوت التنموى بين الريف والحاضر، وضرورة الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات القارة السمراء. وشدد نصيف على أن كلمة الرئيس أمام الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة هى رسالة للعالم بقوة مصر وقدرتها على التنمية.

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