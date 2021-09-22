/651407/هاني-سلامة-عن-زوجته-كنت-عارف-أنها-لن-تقبل-بي-كزوج-وأهلي-سبب-موافقتها

كشف الفنان المصري هاني سلامة عن تفاصيل زواجه بزوجته بيري، والسر وراء اختيارهما لبعضهما البعض، مشيرًا إلى أنها أفضل منه بكثير وأنه لم يتوقع موافقتها عليه.

دوت الخليج يرصد قصة زواج الفنان هاني سلامة بزوجته بيري.

هاني سلامة ببرنامج صاحبة السعادة

قال سلامة خلال حواره مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»: "تزوجت عن سن العشرين، وكانت زوجتي بيري زميلة بالجامعة من نفس الدفعة.. وكنت اعتقد أنها لن تقبل بي كزوج لأنها كويسة عني كتير".

صلاة الاستخارة كلمة السر وراء زواج هاني سلامة من زوجته بيري

وتابع: "كنت مضطرب نفسيًا، وعاطفيًا، وصليت استخارة لأول مرة، وجدت زميلة بالجامعة تمزح معي وتقول مش هتتجوز أنا عندي لك عروسة، وهي بيري، وكان كل ذلك دعابة".

وأضاف سلامة: "قلت لها بيري دي أحسن مني كثيرًا، بيري مترضاش بي أصلًا..نحن كنا زملاء وكنا بناخد دروس عندها، قلت دي عايزة حد تاني، لأن أنا هطلع عنيها ونسيت الموضوع، وعلى آخر الأسبوع واحد صاحبنا كلمني نفس الكلام، وأقسم لي أنه لا يعرف أن حد كلمني قبله عن بيري".

واستكمل هاني سلامة حديثه:. " أنا عارف أنها لن تقبل بي كزوج، ولكن بدأت الفكرة تنور في دماغي، هي شخص راسي ومتزن ومتربي، وكويسة عني كثير، قلت نتخطب سنة ونص كنت قاصد أطول فترة الخطوبة عشان هي كويسة، وبيني وبين ربنا قلت مظلمهاش، وبعدها تزوجنا، وسألتها اختارتيني على أساس إيه؟".

سبب قبول زوجة هاني سلامة بالزواج به

وعن سبب موافقة زوجته عليه قال: "لما سألتها وافقت ليه قالت لي إني كنت غاضب في يوم من الأيام لإني زعلت والدتي في البيت، ولم اصالحها، فقالت لي حسيت أن لك خير في أهلك، وأكيد هيكون فيك خير لي".

وأضاف هاني سلامة:"بعد العشرة أصبحت أحبها أكثر من الأول، وهو ترتيب الله، بقول الاستخارة دي أنا صليتها بقلبي، أنا اليوم أحب زوجتي أكثر من الأول".

هاني سلامة يتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر، أن الفنان هاني سلامة شارك في السباق الرمضاني المنصرم 2021 بمسلسل «بين السماء والأرض»، بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، أحمد بدير، ندى موسى وأحمد رزق، وهو قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد العدل.

مسلسل «بين السما والأرض» هو عمل درامي، ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة الـ15 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة فيلم بنفس العنوان للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأعاد صياغتها الكاتب إسلام حافظ، والعمل من إخراج محمد جمال العدل.