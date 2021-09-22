/651440/تعرف-على-سبب-وفاة-المخرج-الشاب-سامح-رمضان

رحل عن عالمنا،صباح اليوم الأربعاء، سامح رمضان مخرج برنامج الحياة اليوم، بشكل مفاجئ بعد ساعات من انتهاء عمله أمس الثلاثاء في القناة.

دوت الخليج يكشف سبب وفاة المخرج سامح رمضان

وفاة سامح رمضان إثر إصابته بالسرطان

توفى سامح رمضان بعد معاناة مع مرض السرطان، حيث أنه شعر بإعياء مفاجئ بعم انتهاء عمله، ومن ثم اتجه على الفور إلى معهد ناصر، لكنه فقد الحياة بعدها بقليل.

وكان حازم شفيق، رئيس قناة الحياة، أعلن على حسابه الرسمي بـموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفاة سامح رمضان، حيث كتب: "إنا لله وانا اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي وابني وصديقي الغالي المخرج سامح رمضان".

وتابع: "كان معي اليوم بمكتبي، مواصلًا لعمله بكل جد وإخلاص وتركته منذ ساعات قليلة ليصلني خبر وفاته بمعهد ناصر الآن، وسبحان من له الدوام، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك".

الإعلامي محمد رشدي يشارك في دفتر عزاء سامح رمضان

ونعاه الإعلامي محمد شردي بكلمات مؤثرة عبر حسابه على «فيسبوك» قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، صغير السن طيب مبتسم دائما، يعمل بلا كلل أو ملل، شاب زي الورد.. ميعزش على اللي خلقه، وجع قلبنا كلنا، الناس بتحبك يا ابني الغالي كل واحد أتعامل معاك حبك وقدرك"

وأضاف: "لو تحس بلهفتنا امبارح عليك وتليفونتنا، وإحنا بنجري نلحقك، بس ربنا اختارك يا ربنا جمعك تاني مع أمك حبيبتك اللي كنت بتفتكرها كل يوم وبتعدي تجتمع معاها.. أنت في مكان تاني احسن واجمل وربنا احن عليك من الدنيا كلها، مع السلامة يا صديقي مع السلامة يا ابني يا غالي، أرجوكم أدعوا لسامح يستحق دعاكم".

السيرة الذاتية لسامح رمضان

يعد سامح رمضان مخرجًا يحمل الجنسية المصرية، قام بالعمل في العديد من المحطات المهمة والتي كان آخرها قناة الحياة المصرية التي تعتبر من أهم القنوات الفضائية التي تتواجد في جمهورية مصر العربية، هذا في ظل امتلاكه لمهارات كبيرة في مجال الإخراج.