«تاجر الشرقية العريان».. كسب الرهان وخسر نفسه

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نجح ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، في إلقاء القبض على رجل خمسيني، بتهمة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، بعدما سار عاريا بأحد شوارع قرية «النعامنة»، التابعة لدائرة المركز، على خلفية رهانه مع شخص آخر على القيام بهذا الأمر مقابل حصوله على 25 ألف جنيه، وجرى إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية كواليس القبض على رجل خمسيني بتهمة إرتكاب فعل فاضح في الطريق العامة

فعل فاضح في الطريق العام

ترجع تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في الطريق العام، عندما تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا برصد الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، بمنشورات على التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، تفيد بقيام أحد أهالي قرية النعامنة التابعة لدائرة المركز، بالتجرد من ملابسه وسيره عاريا بدون ملابس بأحد شوارع القرية، تنفيذا لرهانه مع أحد الأشخاص على التجرد من ملابسه والسير عاريا مقابل الحصول على 25 ألف جنيه.

وأتضح من تحريات المباحث الأولية، أن الرجل يبلغ من العمر 52 عاما، تجرد من ملابسه تماما وسار في أحد شوارع القرية مارا أمام منزل العمدة فيما حاول أحد الخفراء إعطائه جلبابا ليستر جسده إلا أنه رفض، واستكمل السير ثم عاد للشخص الذي تراهن معه وحصل منه على مبلغ 25 ألف جنيه وقام بعد المبلغ المالي أمام منزله .

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات اللازمة أتضح صحة الواقعة، وتم القبض على الرجل بتهمة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.