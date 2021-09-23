/651555/أحمد-دياب-رابطة-الأندية-سوف-تعمل-من-أجل-الصالح-العام-للرياضة-المصرية

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة أندية الدوري المصري الجديد، أن جميع الأعضاء المتواجدون في الرابطة يمتازوا بالاحترافية الشديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية" لا يسعى أي عضو في اللجنة للمصلحة الشخصية، وإنما الصالح العام للرياضة المصري، وأن هناك تفاهم كبير بين جميع الأعضاء وهذا يساهم في نجاح الرابطة خلال الفترة القادمة".

وتابع" قبل بداية الموسم الجديد هناك صعوبات بالغة وشديدة للغاية، ولكن سوف تسعى اللجنة في إدارة هذا الموسم باحترافية شديدة من العبور من هذا الموسم الاستثنائي".

وواصل" الاجتماع الأول للرابطة بعد اختيار الرئيس والنائب، سيكون الأحد القادم، وسيتم الحديث والكشف عن جميع الملفات الشائكة في بطولة الدوري من أجل حلها والعبور لبر الأمان خلال الفترة القادمة".

وأردف" سيتم مناقشة لائحة النظام الأساسي في المقام الأول في الاجتماع القادم، وسيتم وضح لائحة للرابطة خلال الفترة المقبلة".

واختتم" سيكون هناك قرار حاسم لشكل الدوري الموسم القادم، وسيكون لدينا خطة محكمة لإنهاء بطولة الدوري بشكل مبكر عكس المواسم الماضية".