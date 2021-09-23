/651675/مصطفى-محمد-يقترب-من-الزمالك-تعرف-على-التفاصيل

مازال الغموض يسيطر على مستقبل مصطفى محمد لاعب منتخب مصر الوطني، والذي يلعب حاليا مع فريق جالاتا سراي التركي، وذلك عقب هبوط مستوى اللاعب المفاجئ خلال الفترة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث وسائل الإعلام التركية اليوم الخميس، عن غموض مستقبل مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي، والذي بات من المؤكد عدم تواجده مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة "هابر7" التركية، أن مصطفى محمد بات يؤدى مستويات ضعيفة للغاية، مما أغضب المدير الفني للفريق فاتح تريم، والذي أكد من قبل أن المستوى الحالي سيعيد اللاعب إلى نادي الزمالك من جديد".

وتابعت الصحيفة" لعب مصطفى محمد خلال هذا الموسم 12 مباراة في مختلف المسابقات ولم يتمكن من تسجيل أي هدف حتى الآن، وأصبح اللاعب حبيس مقاعد البدلاء خلال الفترة الأخيرة".

وكان مصطفى محمد شارك لوقت كبير خلال مباراة فريقة أمام قيصري سبور، وخسر بثلاثية نظيفة، ولم يتمكن المهاجم الشاب من تسجيل أي هدف.

يذكر أ، مصطفى محمد خلال آخر 14 مباراة مع فريقة لم يتمكن من تسجيل أي هدف حتى الأن.

نجم الإسماعيلي السابق: مصطفى محمد أهان حسام البدري.. وكان من المفترض عدم تواجده مع منتخب مصر

أكد خالد القماش، نجم الإسماعيلي السابق، أن منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري لم يقدم الأداء الجيد وكان هناك حاله من الغضب الشديد بسبب ما حدث في مشوار تصفيات كأس العالم".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" إنضمام مصطفى محمد لمنتخب مصر بعد واقعة التعدي لفظيا على حسام البدري، خاطئ للغاية، وكان لابد من إتخاذ قرار تربوي تجاه اللاعب، وانضمامة به العديد من علامات الاستفهام".

وتابع" لابد من تحقيق الفوز على ليبيا خلال المباراة القامة في مصر وأيضا في لقاء العودة، وفي حاله عدم تحقيق أي نتيجة إيجابية سيكون الوضع صعب للغاية".

رحيل مصطفى محمد عن جالاتا سراي

وواصل" حسام البدري كان عليه حملة إعلامية وجماهيرية كبيرة للغايه، والاتحاد المصري اتخذ القرار بالرحيل بسبب الغضب الشديد لما حدث مؤخرا".

واختتم" المدرب الأجنبي جيد للغايه، ولكنه لم يتواجد في قارة أفريقيا بشكل كبير، والجهاز المعاون جيدين ولكن ليس بالكفاءة العالية، وكان هناك مجاملات، وتواجد أشخاص فشلوا من قبل مع منتخبات مصر المختلفة".