مصدر بالأهلي.. مباراة إنبي بكأس مصر ستكون الفاصلة في مشوار موسيماني.. تفاصيل

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يستعد النادي الأهلي لملاقاة فريق إنبي بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر، مساء السبت القادم على ملعب الجيش ببرج العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر خاصة داخل النادي الأهلي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، في حال الإخفاق من جديد المباراة القادمة، من الممكن أن يغادر الفريق بشكل رسمي.

وأضاف" إدارة الأهلي ترى أنها وفرت جميع احتياجات فريق الكرة، ولها تحفظ على تواجد بعض اللاعبين داخل أرض الملعب، ولم يقدموا مستويات جيدة.

وتابع" لابد أن تشارك الصفقات الجديدة للفريق، أو على الأقل أن تتواجد في قائمة الفريق، وأنه في حال الخسارة سيكون هناك اجتماع عاجل لتحديد مصير موسيماني".

واختتم" مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب، أبلغ موسيماني أن غضب الجماهير لن يتم التهاون به، ولابد أن يعود الفريق للعب الكرة الجميلة التي كانت خلال فترة المدرب الجنوب أفريقي في بداية مشواره مع الفريق".

مدرب الزمالك السابق: بيتسو موسيماني من أفضل 3 مدربين في أفريقيا.. ويجب أن يلقى الدعم من إدارة الأهلي

أكد ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي صديق شخصي لي منذ 30 عاما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أعرف موسيماني جيدا للغاية، فهو من أفضل 3 مدربين في قارة أفريقيا، وكرة القدم لا تكون فوز على طول الطريق".

وتابع" الزمالك تمكن من الفوز بالدوري، والأهلي بسبب المنافسات الأفريقية الهامة، فشل في تحقيق بطولة الدوري، ولكنه فاز ببطولتي أفريقيا، وهناك عدد كبير من الغيابات داخل الفريق وله تأثير على خسارة كأس السوبر المصري".

رحيل بيتسو موسيماني عن الأهلي

وواصل" لابد أن تتفهم إدارة الأهلي بسبب الهزائم الأخيرة للأهلي، ولابد أن يكون هناك دعم من الإدارة للمدرب، خاصة أن هناك سوء حظ في الفترة الأخيرة، وأيضا الإجهاد العام الذي يعاني منه الفريق مؤخرا، ويجب أن لا ينسى له أحد الفوز ببطولتي أفريقيا على التوالي".

وزاد" لابد أن لا يتم حساب موسيماني بالقطعة، ولكن في المجمل العام هو ناجح مع النادي الأهلي، ويجب أن يأخذ فرصته كاملة بشكل كبير، ولا يمكن أن نحكم في مباراة واحدة على ما قدمة للنادي الأهلي".

واختتم" التناغم مطلوب بين العناصر الجديدة التي جاءت للفريق مؤخرا والفريق المتواجد من الموسم الماضي، فهذا الأمر هام وجيد للغاية ولابد من الاستفادة من الصفقات الجديدة قدر المستطاع لتحسين الأداء".